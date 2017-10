VIDEO. Invité au PSG, Kobe Bryant tape quelques jongles avec les joueurs (et il n'est pas ridicule)

Kobe Bryant tape des jongles avec les joueurs du PSG. — @PSG_inside

Actuellement en tournée à Paris dans le cadre d’un évènement NBA organisé par la marque Nike, Kobe Bryant en a profité pour faire une petite visite aux joueurs du PSG au centre d’entraînement du Camp des Loges.

🐍🏀 La légende @kobebryant est de passage au centre d'entraînement Ooredoo ! 🙌 pic.twitter.com/BawBdpWrX4 — PSG Officiel (@PSG_inside) October 20, 2017

Arrivé en toute décontraction, les mains dans les poches, l’ancienne star des Los Angeles Lakers a d’abord été accueilli par le duo inséparable Maxwell-Antero Henrique. En grand professionnel qu’il est, Kobe Bryant est allé jusqu’à tâter la pelouse histoire de voir dans quelles conditions travaillaient les joueurs.

«Black Mamba» a fait la tournée des joueurs

Une fois qu’il a eu terminé de jouer les inspecteurs des travaux finis, le «Black Mamba» a fait la tournée des joueurs. On peut voir beaucoup de plaisir et d’admiration dans les yeux de Thiago Motta au moment de taper l’accolade au monstre sacré du basket US. Sinon, à part ça, ne comptez pas sur nous pour faire la moindre vanne à propos de la différence de taille et de carrure entre Neymar et Kobe. C’est vraiment pas notre genre.

Les joueurs à la rencontre de Mamba



🐍🤝🔴🔵 pic.twitter.com/6nRWphqrNO — PSG Officiel (@PSG_inside) October 20, 2017

Pour terminer, Kobe Bryant a forcément échangé quelques passes avec les joueurs parisiens. Et s’il est clairement plus élégant sur un parquet, on ne peut pas non plus dire que c’est une bille au foot.