FACEBOOK LIVE. Venez poser vos questions sur l'histoire du PSG à Michel Kollar avant le clasico

Supporter inconditionnel du PSG mais pas que, puisqu’il est aussi et surtout l’archiviste et l’historien n°1 du Paris Saint-Germain, Michel Kollar sera présent dans les locaux de 20 Minutes pour un Facebook Live à trois jours du classique entre l’OM et le PSG. Il viendra nous présenter son nouveau livre sur son club de toujours, « 100 histoires extraordinaires du PSG ». Ce sera l’occasion pour vous, chers lecteurs et chères lectrices de 20 Minutes, de poser vos questions à notre invité sur l’histoire du club parisien et de ses matchs de légende contre le rival marseillais.