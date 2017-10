PSG: Neymar veut aider Mbappé «comme Messi l'a fait pour [lui]» au Barça

FOOTBALL Le Brésilien a pris le petit Kyky sous son aile et va le faire monter haut, très haut...

Kylian Mbappé et Neymar lors de PSG-Bordeaux, le 30 septembre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Neymar et Kylian Mbappé ne manquent jamais une occasion de parler en bien l’un de l’autre. Et de dire à quel point ils adorent jouer ensemble. A nouveau interrogé sur son jeune coéquipier, mercredi, après la victoire du PSG à Anderlecht (0-4), le Brésilien a remis ça, promettant de l’aider et le faire grandir comme Messi l’avait fait avec lui au Barça.

« Kylian est mon pote, a dit Neymar à la télévision brésilienne et dont les propos ont été relayés par RMC Sport. Je crois que c’est un gamin en or, qui fait de très bonnes choses. C’est un grand joueur, qui a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial. Je suis son grand supporter, je vais l’aider du mieux que je peux. J’espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone. » Il y a de la matière en tout cas avec le petit Kylian, qui a au passage encore battu un record de précocité en Belgique.