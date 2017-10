Anderlecht-PSG: Pour le coach des Belges, Paris «est la meilleure équipe du monde»

Le nouvel entraîneur d'Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck, le 13 octobre 2017. — ISOPIX/SIPA

Un peu de flatterie, ça ne fait jamais de mal pour amadouer l’adversaire. C’est même la règle des conférences de presse de veille de match, et celle d’Anderlecht en a été un bon exemple. Avant de recevoir le PSG mercredi soir pour la 3e journée de Ligue des champions, le coach belge Hein Vanhaezebrouck n’a pas lésiné.

Hein, vous êtes devenu entraîneur d’Anderlecht il y a dix jours seulement. Débuter face au PSG, est-ce un cadeau empoisonné ?

Ce n’est pas une tâche facile. Je considère cette équipe comme étant actuellement la meilleure du monde. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de faiblesses dans cette formation. Le noyau est très équilibré. Tous les observateurs sont convaincus qu’ils ont la possibilité de remporter la Ligue des champions. Ils sont du niveau du Bayern et du Real, cela ne fait aucun doute. Mais j’ai quand même confiance dans mon groupe.

Justement, qu’attendez-vous de vos joueurs ?

Ils doivent se rendre compte que c’est l’occasion idéale pour se montrer. Ils auront tout à gagner. Je serais déçu si mon équipe n’osait pas jouer le jeu.

Tactiquement, comment allez-vous procéder ?

On essaiera d’avoir le ballon le plus possible. Si on abandonne le ballon aux Parisiens, ce sera 0-5 à tous les coups. Il faudra aussi que tous les joueurs accomplissent leurs tâches. Cela ne sert à rien de mettre un système en place si les consignes ne sont pas respectées. Surtout face à un adversaire de la trempe du PSG. Mais au-delà de la tactique, il faudra faire preuve de caractère. Si le « marquoir » [le tableau d’affichage] indique 0-1 après quelques minutes, il sera intéressant de voir qui va relever la tête. Les meilleurs joueurs savent monter d’un cran dans ces matches-là. Les autres affichent alors leurs limites.