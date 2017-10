Après l'enquête ouverte contre Al-Khelaïfi, Pierre Ménès pense que les grands clubs veulent «tuer le PSG»

FOOTBALL Le journaliste de Canal + fait un lien entre l'enquête de la justice suisse contre Al-Khelaïfi et la guerre entre le PSG et les tops clubs européens...

Pierre Ménès à Marseille en juin 2017. — SIPA

Alors que Nasser Al-Khelaïfi, le directeur de beIN Sports Media et président du Paris Saint-Germain, est au centre d’une enquête de la justice suisse et de la Fifa dans le cadre d’une affaire de supposée corruption au sujet de l’attribution des droits télé des coupes du Monde 2026 et 2030, certains voient dans le timing de ces affaires une volonté masquée de mettre à mal le PSG et son président après le mercato estival stratosphérique du club parisien. C’est notamment le cas de Pierre Ménès, journaliste à Canal +. Interrogé sur ces accusations, il n’a pas hésité, à son tour, à accuser les tops clubs européens d’avoir manigancé cette attaque.

« L’accusation venue de Suisse est pour l’instant une supputation, mais je pense qu’il y a aussi un faisceau de présomption comme quoi on veut tuer le PSG après les deux transferts qu’ils ont réalisés lors du mercato, a-t-il lâché au micro de Canal + Sport. Qui veut tuer le PSG ? Les grands clubs ! Ils voient une menace et ils ne veulent pas inviter le PSG à leur table. Je pense au Bayern, à la Juventus, au Real Madrid, au Barça… » En attendant, après les perquisitions réalisées vendredi au siège de beIN Sports France, l’enquête suit son cours et les prochaines semaines devraient nous permettre d’y voir plus clair là-dedans.