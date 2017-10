«J'ai insulté Zlatan», Rabiot parle des tensions avec Ibra... et avoue qu'il aimerait voir autre chose que le PSG

Adrien Rabiot. — JOHN SPENCER/SIPA

Pilier du milieu du Paris Saint-Germain cette saison, Adrien Rabiot a accordé récemment une interview à la Gazzetta Dello Sport. Dedans, l’international français s’est livré à quelques petites anecdotes remontant à l’époque où maître Zlatan Ibrahimovic régnait sur le club de la capitale. Malgré une image lisse et gentillette, Rabiot avoue s’être frité avec le Z à deux reprises.

Interview sympa de #Rabiot à ExtraTime (supplément de la Gazzetta). Son avenir, ses accrochages avec Ibra, Ancelotti... Traduction à venir ⬇ pic.twitter.com/ay6Rf8wA1z — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 3, 2017

Le premier accrochage avec Ibrahimovic a eu lieu durant un match amical aux Etats-Unis. Il s’était énervé après moi car je n’avais pas effectué un bon mouvement. Il avait perdu le ballon et j’avais dû prendre un carton pour rattraper son erreur. Je me suis énervé et j’ai insulté Zlatan. Ce n’était pas élégant de ma part. L’autre accrochage, c’était à l’entraînement. On en est venu aux mains. Mais Ibrahimovic m’avait un peu dans le collimateur ce jour-là. Il aime les types avec du caractère comme moi, on est en bons termes. »

Rabiot est bien à Paris mais…

Mais finalement, c’est quand il évoque son transfert raté du côté de la Roma que Rabiot devient vraiment intéressant. En revanche, s’ils savent un peu lire entre les lignes, pas sûr que les dirigeants du PSG apprécient vraiment les propos de leur poulain.

« Je pensais que c’était l’équipe idéale pour grandir, en apprenant de joueurs importants comme Francesco Totti, qui est un exemple pour tout le monde du football, a expliqué le marquis. La Roma m’aurait permis de faire un pas en avant dans ma progression, peut-être dans un plus grand club. Mais finalement cela ne s’est pas fait et aujourd’hui je suis heureux d’être resté. »

Tout est dans le « peut-être dans un plus grand club ». En gros, Rabiot explique par A + B que s’il avait pu rejoindre la Louve et réaliser de bonnes perf’ avec la Roma, il aurait ensuite pu signer dans un plus grand club que Paris. En conclusion, le joueur évoque son hypothétique prolongation de contrat avec le PSG. Là encore, la réponse devrait laisser Nasser Al-Khelaïfi songeur : « On aura le temps pour parler d’une prolongation. Et dans ma carrière, à un moment, j’espère pouvoir vivre d’autres expériences. Pour le moment, je suis bien ici. » Ouais, ça se voit…