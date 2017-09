Ça va trop loin: Cavani favori pour frapper le prochain tir au but d'après les bookmakers (c'est pas une blague)

Cavani et Neymar se disputent pour savoir qui va tirer un penalty, lors de PSG-Lyon, le 17 septembre 2017. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Cavani ou Neymar ? Neymar ou Cavani ? Lequel des deux attaquants frappera le prochain tir au but du Paris Saint-Germain ? Si Unai Emery a récemment refusé de répondre à la question qui fâche du côté de la capitale, les bookmakers, eux, pensent détenir la clé de l’énigme. Ces derniers annoncent sans broncher que l’Uruguayen tirera le prochain tir au but accordé au PSG.

Selon l’entreprise de paris sportifs William Hill, la cote pour un prochain penalty tiré par l’Uruguayen est de 2/9 tandis que celle du Brésilien de 3/1.En d’autres termes, le joueur le plus cher du monde n’a que 25 % de chances de tirer, selon le bookmaker, qui note dans un communiqué que la discorde entre les deux attaquants « vire à la farce ». Blague que l’entreprise ne manque pas d’entretenir. En même temps faut avouer que c’est marrant.

La cote du départ de Cavani à 1/5

William Hill va plus loin et spécule sur un futur départ du Matador si cette polémique était vouée à aller plus loin. L’Uruguayen ne devrait toutefois pas quitter le PSG si l’on en croit les parieurs : la cote pour un Cavani toujours parisien après le mercato d’hiver est évaluée à 1/5, soit une probabilité d’un peu plus de 80 %. Toutefois, le Bayern Munich et l’AC Milan tiennent la corde en cas de départ.

