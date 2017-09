Penaltygate: L'OM trolle le PSG, Neymar et Cavani (mais n'assume qu'à moitié)

L'OM clashe le PSG — Capture d'écran Twitter

Si tant est qu'il arrive un peu à la bourre et qu'il n'est pas assumé, c'est un bon troll. L'Olympique de Marseille s'est moqué, quatre jours plus tard, du fameux penalty gate du PSG, créé par l'embrouille entre Cavani et Neymar lors du dernier match face à Lyon. Ce qui a voulu ce trait d'esprit au community manager marseille.

«Clash à l'OM !

- Tu tires le péno

- Non, toi tu le tires!

- Non, toi!

- No... Prends-le».

Clash at OM... 🔥



- "You take the penalty"

- "No, you take it!"

- "No, you!"

- "No... you take it!" pic.twitter.com/ZZb9QH3Ajt — Olympique Marseille (@OM_English) September 21, 2017

Le tout en légende d'une photo d'accolade entre Florian Thauvin et Maxime Lopez, deux milieux de l'OM. Pas mal. Mais ça aurait été mieux d'aller jusqu'au bout et de le faire aussi sur le compte principal du club. En effet, cette petite vanne a été conscrite au compte Twitter en anglais du club, qui ne compte que 17.000 abonnés. Beaucoup moins que les 2,5 millions du compte fanion.

Réponse du PSG, lui aussi sur son compte en anglais:

- You've already seen one of their player in the box this season ?

- Never. And they hope to get a penalty kick 😂 pic.twitter.com/qHvQQUFZwp — PSG English (@PSG_English) September 21, 2017

«- T'as déjà vu un de leur joueur cette saison dans la surface ?

- Jamais. Et ils pensent pouvoir tirer des pénalties...»