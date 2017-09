Virées du Camp des Loges, les joueuses du PSG joueront donc... au Camps des Loges, et Eurosport annule la diffusion

Les féminines du PSG fêtent leur qualification en finale de la Ligue des champions avec leurs supporters, le 26 avril 2015, à Wolfsburg. — Alain Coubert/SPORTSVISION/SIPA

Dans un contexte normal, la chaîne sportive Eurosport aurait diffusé ce week-end la rencontre entre les équipes féminines du PSG et du LOSC. Mais ça, c’était dans un contexte normal. Or, quand on parle du PSG, la normalité n’a pas toujours droit de cité. Récemment, on apprenait que le club avait décidé de ne plus faire jouer sa section féminine au Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, et, surtout, qu’il n’avait toujours pas trouvé d’alternatives.

Alors que plusieurs solutions avaient été envisagées par les dirigeants parisiens (Charléty dans le 13e arrondissement, Jean-Bouin à côté duParc des Princes, Léo Lagrange à Poissy…), ceux-ci ont trop tardé à s’organiser. Résultat, selon France Bleu, Eurosport, qui était censé retransmettre le match en direct à la télé, a carrément décidé de tout annuler ne sachant pas où poser ses caméras.

. @PSG_Feminines priées par le club de trouver un autre stade recevront finalement @losclive au camp des Loges dimanche à 15 h #D1féminine — LeParisien Sport IDF (@ParisienSpo_IDF) September 19, 2017

Finalement, on a appris dans la soirée de mercredi que les filles du PSG joueront… roulements de tambour… au Camp des Loges. Mais sans caméra… C’est pas très sérieux tout ça.