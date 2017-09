VIDEO. Instant frissons: Le Celtic Park entonne «You'll never walk alone» et ça file la chair de poule

Le Celtic Park entonne — Jeff Holmes/Shutterstoc/SIPA

Pour les accrocs aux ambiances de stade, le Celtic Park est une sorte de Graal. Le genre de dinguerie qu’il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Pour paraphraser un certain Thierry Rolland, « une fois qu’on a vu ça, on peut mourir tranquille ». Oui, presque. Mardi soir, les 1500 supporters du PSG ont eu le privilège, en plus de voir leur équipe en coller cinq à leur adversaire du soir, de vivre cette expérience hors du commun.

Et puisque ça fait un bail qu’aucune équipe française n’avait joué dans l’antre mythique du Celtic Glasgow, ça serait dommage de ne pas profiter une dernière fois de ce moment magique quand, alors que les joueurs sont encore dans le couloir, les 60.000 supporters entonnent le fameux « You’ll never walk alone ». On a beau voir et revoir cette vidéo en boucle, c’est toujours les mêmes frissons. Allez, bon réveil les amis.