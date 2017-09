PSG: Fini le squattage à l'hôtel, Neymar emménage dans une maison d'architecte à Bougival

Au PSG, Neymar fait ce qu'il veut, même tirer la langue à Nasser Al-Khelaïfi. — bertrand GUAY / AFP

Le clan Neymar a trouvé son QG. Squattant depuis son arrivée en France les chambres de l’hôtel Royal Monceau, la star brésilienne duPSG s’apprête à poser définitivement ses bagages dans son nouveau chez-lui. Neymar et son entourage ont choisi d’élire domicile dans une banlieue chic à l’ouest de Paris, à Bougival, dans les Yvelines. La ville, un temps prisée des peintres impressionnistes, a par la suite été plébiscitée par de nombreuses célébrités qui y ont élu domicile comme Gérard Depardieu dans les années 70 et 80.

Bienvenue à Bougival Neymar ! Nous t'attendons sur notre nouveau terrain 😜! @neymarjr @PSG_inside pic.twitter.com/9npSoO9J9A — Bougival Ma Ville (@VilledeBOUGIVAL) September 1, 2017

Sa maison d’architecte, ou plutôt son palace puisqu’on parle d’un machin de plus de cinq étages (il faut ce qu’il faut pour accueillir tout ses toiss et sa famille) qui, bien que n’étant pas bleu, est tout de même adossé à une colline et jouit d’un terrain somptueux de plus de 5.000m², largement suffisant pour taper des petits foots entre potes.

Alors que Neymar se trouve actuellement en Amérique du Sud avec la sélection brésilienne dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2018, le déménagement à déjà commencé. Là-bas, Neymar sera tout proche du centre d’entraînement du PSG (Saint-Germain-en-Laye) et il aura notamment comme voisin son nouveau coéquipier Layvin Kurzawa. S’il n’avait pas attendu d’être bien posé pour régaler sur les pelouses de Ligue 1, Neymar va désormais pouvoir se concentrer uniquement sur le football. Pour le plaisir des yeux et des fans du PSG.