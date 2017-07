VIDEO. Trophée des champions: Le PSG fait le taf contre Monaco, Dani Alves régale ses coéquipiers

Le défenseur de Monaco Terence Kongolo face au joueur brésilien du PSG Dani Alves lors du match PSG-Monaco pour le Trophée des Champions, le 29 juillet 2017, au Grand Stade à Tangiers. — FRANCK FIFE / AFP

Le Paris Saint-Germain a remporté le trophée des champions, son cinquième d’affilée, contre l’AS Monaco samedi soir à Tanger (2-1). Ce sont les hommes de Jardim qui ont pourtant ouvert le score. Alors que Monaco commençait à se faire plus discret après un bon début de match, il aura suffi d’un superbe contre et d’une belle combinaison à trois pour assister au premier but de la rencontre. Admirez notamment le travail de finition de Sidibé.

Au retour des vestiaires, le PSG ne tarde pas à égaliser sur un coup franc incroyable de Dani Alves. Quel scud de la part du Brazilou. On n’a connu pire comme premier but dans un nouveau club.

Dans la foulée de son but, le nouveau latéral droit parisien va régaler Adrien Rabiot en lui adressant un centre parfait. Le marquis ne rate pas la cible et le PSG renverse totalement la situation à l’heure de jeu.