VIDEO. PSG: Nouvelle défaite contre la Juve et Paris boucle sa tournée estivale sans victoire (hors t.a.b)

S’il y a bien une chose dont on se fiche, c’est bien les résultats des matchs amicaux. Ils peuvent donner une indication du niveau auquel évoluera une équipe lors des deux ou trois premières semaines de compétition, mais pas plus. Le PSG n’a donc pas trop à s’inquiéter après sa nouvelle défaite (2-3) contre la Juventus mercredi soir aux Etats-Unis.

Début de saison dans deux jours pour le PSG

Les Parisiens ont globalement eu la maîtrise du jeu en dehors des quelque temps forts de la Juve. Buteurs, Gonçalo Guedes et Javier Pastore se sont montrés à leur avantage, tout comme Di Maria et Lo Celso. Derrière, Alphonse Areola a marqué des points en sortant plusieurs ballons décisifs, et Presnel Kimpembe a concédé le penalty du 3-2 pour la Juve.

Paris disputera le Trophée des champions le 29 juillet contre l’AS Monaco, à Tanger (Maroc). Les jambes risquent d’être lourdes avec le voyage.