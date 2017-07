VIDEO. Dani Alves veut gagner la Ligue des champions pour que Paris soit « aussi la ville du football »

Et oui, ça y est, Daniel Alves est arrivé à Paris. — Thomas SAMSON / AFP

Daniel Alves a été présenté par le PSG ce merdredi

Le Brésilien s'est montré ambitieux dans son nouveau club

Le latéral a signé jusqu'en 2019

On ne débarque pas dans l’une des capitales de la mode n’importe comment. C’est dans un costard parfaitement cintré que Dani Alves est apparu dans l’auditorium du Parc des Princes mercredi après-midi pour se présenter à la presse. Et comme l’a dit un confrère assis à côté de nous : « On a connu plus chiant comme présentation. » Il faut dire que le Brésilien est un sacré communicant. Il n’y a qu’à voir comment il parle de sa relation avec Paris, la ville, qui a vraisemblablement joué un rôlé majeur dans sa venue au PSG.

« Nous devons vraiment faire avec ce club quelque chose de très grand, pour qu’il soit à la hauteur de cette ville, pour qu’on ne pense pas qu’on soit venu [sa famille et lui] parce que c’est une belle ville, la ville de l’amour. Ça peut aussi être la ville du foot. Ca peut être les deux ensemble. »

Un groupe fort pour gagner la Ligue des champions

Dani Alves a bien une petite idée pour parvenir à ses fins. Pour devenir une vraie ville de foot, il faut gagner la Ligue des champions. Et ce ne sont pas les trois C1 dans son armoire à trophées qui coupent son appétit de champion : « Notre but, c’est de gagner la Champions League. On est en train de monter une grande équipe dans ce but. » Ça promet. D’autant que le bonhomme connaît la recette pour atteindre le saint-graal. Ne lui parlez pas de Messi, de Neymar, de x ou y… le latéral parisien a foi dans la force du collectif.

« J’ai eu le bonheur de remporter trois fois la C1 et à chaque fois on l’a fait en tant que groupe, on s’est battus en tant que groupe. Il y a bien sûr des joueurs mis en évidence, mais ça n’a fait que renforcer le groupe. J’apporte mon expérience à Paris, je n’assure pas qu’on va la gagner, mais j’assure qu’on va tout faire pour l’obtenir. Il n’y a pas de rêve trop grand. Au contraire, il y a des gens qui ne rêvent pas assez grand. »

Dani Alves se sent jeune

Une ambition qui, si elle est nécessaire, devra être transmise au reste du vestiaire parisien, parfois jugé nonchalant l’année dernière dans les moments clés. Comme pouvait le faire Ibrahimovic quand il jouait les pères Fouettard auprès des éléments les moins professionnels et sérieux de l’effectif, Dani Alves devra encadrer ses coéquipiers. Parce qu’il a de l’expérience. Parce qu’il a un certain âge, même s’il vaut mieux ne pas l’évoquer. « Mon âge, ce n’est pas un souci pour moi. J’ai un esprit très jeune et je suis en très bonne santé. Mon âge, c’est un chiffre. Il y a des gens qui ont 20 ans en réalité et 50 dans la tête. Tant que mon esprit sera jeune, je me battrai. » Les petits jeunes sont prévenus.