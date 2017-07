VIDEO. Le PSG gagne en justice pour le slogan «Ici c'est Paris», des supporters contre-attaquent

Vue générale du Parc des Princes avec le slogan "Ici c'est Paris". — JACQUES DEMARTHON / AFP

Le Paris Saint-Germain a gagné ce jeudi son procès contre une association de supporteurs rassemblés autour de la marque « Ici c’est Paris », slogan né et scandé dans les gradins du Parc des Princes.

L’association Supras Auteuil, aujourd’hui dissoute, avait déposé la marque en 2008. Celle-ci reprend une phrase emblématique des supporters du club parisien, aujourd’hui détenue par l’association Défense des droits des supporteurs. La marque n’était pas exploitée. L’association avait effectué un dépôt de marque pour éviter que quiconque puisse exercer un monopole.

Le PSG avait alors proposé à l’association de lui racheter la marque pour 2.000 euros (les mecs sont durs en affaires quand même !). Les discussions n’ayant pas abouti, le club a lancé une action devant le tribunal de grande instance de Paris en « déchéance de marque », afin de pouvoir l’exploiter.

Tracts distribués hier soir au Parc des princes..........#PSGMCI !!! pic.twitter.com/cScishndRd — LPA l'émission (@LIBERTEradio) April 7, 2016

L’association de supporters va envoyer un courrier à Macron et Hidalgo

Le TGI de Paris a finalement donné gain de cause au club, estimant dans son jugement que l’association de supporteurs ne justifiait pas de « justes motifs pour le non-usage » de la marque. Constatant que le PSG commercialise depuis 2010 des produits dérivés frappés du fameux « Ici c’est Paris », l’association avait répliqué en assignant le club pour contrefaçon. Là aussi, le tribunal a tranché en faveur du club.

L’association de supporteurs va faire appel, a annoncé son avocat Me Jean Aittouares, qui s’apprête à envoyer un courrier au président de la République, Emmanuel Macron et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, afin de leur exposer qu’il est « dans l’intérêt de la ville et de l’Etat que cette marque ne soit pas accaparée par un opérateur privé ». Pour ce qui est du mythique « Ici si Paris », en revanche, c’est toujours Zlatan Ibrahimovic qui possède les droits et personne ne prendra le risque de lui intenter un procès.