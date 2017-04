Sport

FOOTBALL Ça commence doucement à sentir la fin entre Aurier et le PSG…

Le défenseur Serge Aurier lors de la rencontre entre le PSG et Nancy, le 4 mars 2017 au Parc des Princes. - FRANCK FIFE / AFP

La saison du PSG est loin d’être terminée, et pourtant en coulisse ça charbonne déjà pour préparer l’opus 2017-2018. Si les dirigeants parisiens vont avoir de nombreux dossiers épineux à traiter (Verratti, Marquinhos, Rabiot, Cavani, Matuidi, Aréola, Ben Arfa, Jesé…), il y en a un au moins qui semble d’ores et déjà acté. C’est celui de Serge Aurier.

Pour l’Ivoirien, c’est un euphémisme de dire que la saison 2016-2017 a été toute pourrie. Poussé sur le banc par Thomas Meunier, Aurier n’a jamais vraiment convaincu son nouvel entraîneur, Unai Emery. Et ça, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Car derrière, Aurier se traîne un nombre de casseroles assez impressionnant pour un mec qui n’est au club que depuis trois ans (affaire Périscope, ennuis judiciaires, le sketch du remplacement à Lorient).

L’appel de l’étranger ?

Pourtant, malgré ce lourd passif, le PSG tient encore à son joueur et lui aurait même fait une proposition de prolongation de contrat (il est lié au club jusqu’en 2019) avec revalorisation salariale à la clé. Offre que le latéral droit aurait déclinée, nous affirme Le Parisien. Le joueur songerait en effet à quitter la France, pays dans lequel son image a pris une beigne taille XXL.

Voilà donc au moins un dossier de moins à traiter pour les Parisiens. Encore que… Il reste désormais à trouver preneur (ce qui ne devrait pas non plus être très dur), et, surtout, à en tirer un prix correct (là, pour le coup, c’est beaucoup plus mal barré).

