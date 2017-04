Sport

FOOTBALL Il est quand même meilleur balle aux pieds que dans « Plus Belle La Vie », le Hatem...

Hatem Ben Arfa lors de PSG-Ludogorets le 6 décembre 2016. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Il avait réclamé du temps de jeu, il en a eu. Bon ok, ce n’était « que » face aux amateurs de l’US Avranches mais tout de même. Titularisé en pointe de l’attaque parisienne, Hatem Ben Arfa a mis du temps avant de rentrer dans son match. Mais une fois que c’était fait, il n’a pas déconné le bougre.

>> A lire aussi : Coupe de France: Le PSG a fait le boulot contre Avranches (4-0) et sera au rendez-vous des demi-finales. Revivez ce match avec nous

En témoigne ce superbe coup-franc expédié en pleine lucarne de Beuve, le portier Avranchinais. Alors certes, le ballon est légèrement dévié par la tête d’un défenseur, mais ça n’enlève rien au culot de l’attaquant français. Allez, on ne va pas s’attarder sur ce (faux) débat et on vous laisse seuls juges.

Ouverture du score de Hatem Ben Arfa !

Likez votre #ActionLumineuse du match et gagnez des places pour la finale #USAPSG #EclaireMonClub pic.twitter.com/hQbAaI9uPm — francetv sport (@francetvsport) April 5, 2017

Quoi d’autre ? Et bien pourquoi pas enchaîner par ce joli ballon piqué signé Javier Pastore. L’Argentin, auteur d’un match très moyen, a clos les débats en inscrivant le quatrième et dernier but du PSG.

Pastore scelle le score d'un beau piqué !

Likez votre #ActionLumineuse du match et gagnez des places pour la finale #USAPSG #EclaireMonClub pic.twitter.com/R0hsdP57Zb — francetv sport (@francetvsport) April 5, 2017

