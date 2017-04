Sport

FOOTBALL Le milieu de terrain parisien s'est confié dans les colonnes de France Football...

Ben Arfa et le PSG manquent souvent de réalisme - THOMAS SAMSON / AFP

V.M.

Dans la guéguerre qui oppose Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Hatem Ben Arfa a choisi son camp. Celui de l’Argentin. Dans un entretien croisé avec Mustapha Dahleb dans les colonnes de France Football, le milieu parisien a répondu à une simple question « Pour qui paieriez-vous une place dans un stade ? ». « Messi oui, mais pas Ronaldo, a répondu. Il ne me procure aucune émotion. »

Parmi les noms qui lui donnent du plaisir, Andrès Iniesta et son coéquipier Marco Verratti. « Il a cette magie, on ne sait jamais ce qu’il va faire. Quand je suis sur le banc, au moins, je passe un bon moment à le regarder. »

Hatem Ben Arfa a aussi taclé José Mourinho et Diego Simeone. « C’est l’antithèse de Cruyff et de sa liberté. Avec eux, il n’y a plus de place pour le plaisir. (…) Il n’y a plus de place pour le spectacle. » Pour notre ami du PSG, le plaisir, c’est important. « Moi, je veux bien mourir pour faire passer le plaisir et l’émotion dans les tribunes. Je ne changerai pas. Parce que si je change, je me tue. »

