FOOTBALL En corrigeant Monaco en finale de Coupe de la Ligue, le PSG a redistribué les cartes de cette fin de saison...

Une démonstration de force. C’est exactement ce dont le PSG avait besoin pour se rassurer et pour montrer à tout le monde qu’il était toujours en vie malgré le coup derrière la tête encaissé au Camp Nou. En étrillant l’AS Monaco (4-1) en finale de Coupe de la Ligue, les Parisiens ont fait mieux que décrocher leur premier titre de la saison (le deuxième pour ceux qui comptent le Trophée des champions) : ils ont rendu caduques toutes les certitudes que l’on pouvait avoir sur cette fin de saison en France et ainsi soulevé trois questions majeures.

Le PSG a-t-il sauvé sa saison ?

En broyant l’ASM, les hommes d’Unai Emery ont confirmé que la performance du huitième de finale aller contre le Barça était tout sauf un hasard. L’accident, c’est à Barcelone qu’il a eu lieu. En outre Paris a une fois de plus démontré toute sa force.

Et content pour Emery. Sincèrement. Elle est aussi pour lui ce soir. Battre ce Monaco et leur mettre 4 buts c'est fort. — Amz (@Amzrehaz) April 1, 2017

Suffisant pour sauver une saison marquée par une élimination européenne invraisemblable ? Certainement pas. « Un club comme le PSG ne peut se contenter de remporter un seul titre par saison », a déclaré Draxler dans les colonnes de Goal.com. Et encore moins une modeste coupe de la Ligue. Pour sauver les meubles, il n’y a pas 36 solutions : Paris devra égaler le triplé de 2016. Et ce n’est pas gagné.

Le PSG s’est-il enfin remis de Barcelone ?

En revanche, ce succès peut faire office de déclic en marge des deux dernières échéances de l’année, la Coupe de France et surtout la Ligue 1. Thomas Meunier en est d’ailleurs convaincu. « On devrait être à l’affût en championnat », a-t-il lancé, optimiste, samedi soir. Hatem Ben Arfa tire dans le même sens :

« Bien sûr, ce n’est pas le plus grand des trophées mais ça crée une dynamique importante pour la fin de la saison. »

Des réactions d’après-match qui laisseraient presque croire que les Parisiens se sont déjà remis de leur traumatisme catalan. Celle de Marco Verratti transpire la revanche. « Tout le monde parlait de nous comme si on était finis. […] Mais on a démontré qu’avant d’être des grands joueurs, on est des grands hommes », a notamment dit l’Italien, visiblement requinqué. Ça promet pour la suite.

Monaco va-t-il douter et tout perdre ?

Mais ce n’est pas tout. Pour Ben Arfa, il se pourrait bien que la gifle du Parc OL ait « un petit impact sur Monaco » sur les deux derniers mois de compétition et plus particulièrement en Ligue 1. Et même si sur le rocher, on nie en bloc (« ça n’a rien à voir, chaque compétition est différente », s’est défendu Mbappé), il se peut bien qu’HBA n’ait pas tort. Car ne pas avoir réussi à tenir son rang (certes relatif) de favori au cours de cette finale de Coupe de la Ligue peut amener les Monégasques - à qui l’inexpérience à ce niveau pourrait coûter très cher - à douter de leur capacité à résister à un certain degré de pression.

💬@leonardojjardim : "C’était la 1ère finale pour beaucoup de nos joueurs. C’est important pour l’expérience." #ASMPSG pic.twitter.com/zJQAFG7qgL — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 1, 2017

Un joueur comme Mbappé, passé au travers de sa première finale, incarne d’ailleurs parfaitement cette nouvelle problématique qui s’impose aux hommes de Jardim. Pour autant, n’attendez pas à ce que Monaco s’effondre après ce résultat négatif. A chaque fois que les rouges et blanc ont pris une claque cette saison (Nice, Lyon, Manchester City à l’aller), ils s’en sont rapidement relevés. Bref, l’ASM ne rendra pas les armes facilement.

