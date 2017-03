Sport

Elles l'ont fait! C'était pourtant mal embarqué. Après une courte défaite en Bavière (1-0), les Parisiennes se devaient de remonter la pente pour le quart de finale retour au Parc des Princes. Sans sourciller, le PSG a rapidement comblé son retard avec l'ouverture de Marie-Laure Delie dès la quatrième minute.

Une réalisation qui va mettre le collectif du Paris-SG en confiance. Derrière, ça va dérouler. Cristiane (12e, 52e) et Cruz (31e) vont pilonner la défense allemande et permettre au PSG d'imposer sa loi. 4-0. Net et sans bavure. Les joueuses de Patrice Lair n'ont pas tremblé et fait le job avec sérieux.

Paris rejoint Lyon, vainqueur de Wolfsburg, en demi-finale et rencontrera... le FC Barcelone pour composter son ticket pour la finale. Nul doute qu'elles voudront venger l'équipe masculine, traumatisée par son dernier déplacement en Catalogne. On croise les doigts pour une finale 100% française.

