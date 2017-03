Sport

FOOTBALL Hatem Ben Arfa a retourné malgré lui Twitter. Les conséquences sont terribles...

Ben Arfa en Y - facebook

W.P.

Quand on joue sur internet, il y a deux options : soit on gagne, soit on se fait troller par tout l’univers. Il s’avère que la vidéo à travers laquelle Hatem Ben Arfa réclame du temps de jeu est une véritable incitation au troll. Ça n’a pas manqué. Tout Twitter s’est payé le pauvre milieu offensif du Paris Saint-Germain.

Mdrrrr mais Ben Arfa il est complètement dingue il se prend pour un youtubeur maintenant. pic.twitter.com/Fp1Zo6LqFA — Toto Jr. (@Toooto_13) March 26, 2017

Ben arfa il a finit sa video par "lâchez des pouces bleu si vous voulez me voir titulaires au prochain match" — Yannou GK JR (@yannouneymarjr2) March 26, 2017

Evidemment, plus que le fond, c’est la forme qui a inspiré les twittos. La prise de vue, le fleuve, les marches et l’arbre sont autant d’éléments mis à la disposition des internautes qui s’en sont servis à bon escient.

En exclusivité dans Sept à Huit ce week end, Hatem Ben Arfa nous raconte son histoire. pic.twitter.com/ljjBh50DAj — Oulivier (@OulivierJirou) March 26, 2017

Evidemment, on n’a pas pu sélectionner tous les tweets qui ont fait rire la rédaction de 20 Minutes (ou alors on aurait dû terminer le papier à 3h48 du matin), mais si vous vous ennuyez, tapez « Ben Arfa » sur Twitter et vous passerez a priori une bonne soirée.

Hatem Ben Arfa s'exprime sur sa situation au PSG #laforcedudestin pic.twitter.com/QN5X9WUwHF — Alex Tran ⭐️ (@Futalors) March 26, 2017

"Avant j'étais titulaire... Mais ça c'était avant."



Émouvante la nouvelle pub pour Krys avec Hatem Ben Arfa 😂 pic.twitter.com/UDPd2VfdC7 — Antoine Adam (@Ant1Adam) March 26, 2017

