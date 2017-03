Sport

FOOTBALL Le serpent de mer qui se mord la queue...

Arsène Wenger avant le match entre le Bayern et Arsenal le 15 février 2017. - Christof STACHE / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Pshitt… Voilà le bruit qu’a fait la toute récente rumeur publiée par Le Sun à propos d’Arsène Wenger et du PSG. Le tabloïd britannique a en effet révélé ce mardi que la direction du Paris-Saint Germain aurait ni plus ni moins proposé à l’actuel manager des Gunners de prendre les clés du bolide parisien à partir de la saison prochaine. Mieux, la durée du contrat (deux ans et demi) aurait même été évoquée par Nasser et son clan.

[Exclusif] Arsène Wenger : "Un contrat au PSG ? Je démens formellement" pic.twitter.com/IkPpS2mwFa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 21, 2017

Aussitôt balancée, aussitôt réfutée. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que cette rumeur soit démontée le plus tranquillement du monde par tonton Arsène. « C’est une fausse rumeur, ça s’appelle [une] fake news, je démens formellement, ce n’est pas vrai », a simplement lâché le technicien de 67 ans avec un petit sourire malicieux.

On veut pas Wenger nous !! On veut garder Emery, je le kiffe

Dans la victoire ou la défaite, je serais toujours parisien 🔴🔵@PSG_inside — PIΞRRΘŦ (@PierrotRr) March 21, 2017

Reste plus qu’à débusquer la vilaine taupe qui fricotte avec Le Sun. Est-elle à chercher du côté des ennemis d’Emery ou de Wenger ? Affaire à suivre. Ou pas…

