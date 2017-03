Sport

FOOTBALL Victorieux dans la douleur (1-2) de la lanterne rouge Lorient dimanche soir, les Parisiens ne fanfaronnaient pas à la fin du match...

Edinson Cavani n'a pas marqué à Lorient mais a été très bon. - LOIC VENANCE / AFP

David Phelippeau

Ils sont passés les uns après les autres. Tête basse pour certains ou l’oreille collée au mobile pour éviter de devoir s’arrêter devant la horde de journalistes pour d’autres. Comme souvent, ce sont les Marquinhos, Thiago Silva ou Meunier qui ont fait une halte devant les médias. Pour évoquer la victoire (1-2) à Lorient, mais aussi et surtout expliquer combien ce succès dans la douleur chez la lanterne rouge de L1 était capital après la déroute barcelonaise de la semaine. D’ailleurs, sans qu’on leur pose la question, les Parisiens ont tous, d’eux-mêmes, ressassé l’humiliation du Camp Nou.

« C’est comme ça qu’on va retrouver le plaisir, la joie, estime Marquinhos, titulaire en charnière dimanche soir au Moustoir. Ce n’est pas facile de jouer après une situation comme ça. C’est avec le temps et les victoires que ça va passer… » Meunier reconnaît que le succès dans le Morbihan n’était pas beau, mais le principal était ailleurs : « Cette victoire est très importante. Pour la manière, on repassera. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas en demander plus. Il faut retenir les trois points. On sort d’une semaine difficile. Barcelone, c’est à la poubelle. »

Pas encore, à entendre Thiago Silva quelques minutes plus tard : « C’est une victoire très importante aujourd’hui car c’était difficile pour nous cette semaine. Dans les moments difficiles, on voit les hommes. Aujourd’hui, on a démontré des valeurs et qu’on avait du caractère… » Puis, le capitaine parisien de revenir sur la déroute de mercredi et d’évoquer « des erreurs incroyables pendant ce match » puis d’avouer qu'« il faut arrêter d’en parler ».

Même l’entraîneur Unai Emery a bien du mal à faire le deuil de la Ligue des champions. « Après la défaite de mercredi, c’était important de gagner aujourd’hui pour retrouver le chemin de la normalité. On voudrait tous oublier à 100 % le match de mercredi, mais ce n’est pas possible. Hier ou aujourd’hui [dimanche] à l’hôtel, même moi j’ai parlé du match de mercredi avec quelques personnes, avec un ami, mon frère, et les joueurs aussi. » Le mercredi 8 mars fera bel et bien date dans l’histoire du PSG et de tous ses acteurs actuels.

