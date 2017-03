Sport

FOOTBALL Le supporter n'a pas trop apprécié la comm' de l'entourage de Thiago Motta...

Thiago Motta - Glyn KIRK / AFP

W.P.

Le Motta-gate, épisode trois. Après avoir l’annonce de la plainte déposée par le supporter parisien renversé par le Parisien, celui-ci est sorti de l’ombre pour raconter la scène et faire part de son insatisfaction de la communication du clan Motta. Pour rappel, l’agent et avocat de Thiago Motta avait tweeté « ça » le 9 mars.

Si Thiago a touché à quelqu'un(A 1.5 km/h)nous sommes désolés,mais si Thiago n'a pas fait du mal à quelqu'un,nous demandons la vérité! — Alessandro Canovi (@AlexCanovi) March 9, 2017

Il avait aussi dit « ça » au quotidien Le Parisien : « il a voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant mais n’a absolument pas la sensation d’avoir renversé un supporter. Si tel est le cas, il en est désolé, mais ceci n’est pas établi »

« Je suis passé sur le capot et je suis retombé »

Forcément, les déclarations n’ont pas trop plu au supporter du PSG. « La communication du PSG, de Thiago Motta et de son agent, c’est lamentable ! Ce que j’attends, c’est déjà que la justice fasse son travail. Et que Thiago Motta me fasse des excuses », a-t-il lancé au micro d’RMC Sport.

L’individu anonyme - qui assure ne pas faire partie des gens qui ont insulté le joueur - a également donné sa version des faits. « Il y a une première accélération de Thiago Motta. J’ai mis ma main en opposition. (…) Quand j’ai entendu la deuxième accélération, j’ai essayé de partir mais c’était trop tard. Il m’a fauché avec sa voiture. Je suis passé sur le capot et je suis retombé. »

Mots-clés :