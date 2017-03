Sport

FOOTBALL La presse internationale s'est enflammée pour ce match historique...

La presse européenne s'enflamme pour le Barça - Montage

W.P.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un journal plus madrilène que madrilène tel que Marca consacre sa Une à une remontée « apothéotique » du Barça, on ne peut plus douter du caractère extraordinaire de la fessée infligée par les Catalans au PSG (encore avait-on besoin de cela pour s’en rendre compte).

Toujours en Espagne, AS s’est montré plus mesuré, évoquant une remontée « avec réparations » en n’oubliant pas de préciser que l’arbitre et Paris ont craqué sous la pression ambiante.

Du côté des titres pro-Barça, le Mundo Deportivo s’est contenté d’un simple « Héros » en taille 172. En un peu moins gros, le quotidien sportif se réjouit d’une remontée censée avoir été rendue impossible par un Cavani qui avait pourtant « refroidi les esprits » avec son but.

Des héros, c'est peu dire... - Mundo Deportivo

Encore plus simple pour Sport. « Vous êtes la légende », affiche l’autre titre pro-blaugranas. « Le Barça passe en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une remontée qui entrera dans l’histoire du football ».

Chez nous…

L’Equipe a joué sur les mots en qualifiant… d’inqualifiable ce Paris Saint-Germain, qui, décidément, n’y arrive pas contre le FC Barcelone. Et de souligner le possible naufrage du projet parisien.

On notera le petit fail des nos amis du Parisien qui ont fait la part belle à Emmanuel Macron pour laisser un petit encart au PSG. Petit encart pour le petit encas (du Barça).

Les restes du monde

Si au Portugal, on a de la chance que Benfica se soit pris une gifle contre Dortmund pour cacher la misère parisienne, les Italiens ne se sont pas privés d’afficher en grand l’exploit catalan : « la légende », s’enthousiasme le Corriere Dello Sport, reléguant même Lyon-Roma au second plan.

Le Corriere n'a pas fait dans la dentelle - Corriere dello Sport

Sinon, du côté de Tuttosport, on a le sens des priorités. Un petit bandeau sur le 6-1 du Barça et Iñaki Williams (joueur de l’Athletic Bilbao), en grand sur la couv'. L'humiliation n'a pas atteint toute l'Europe, et c'est une moindre consolation pour le PSG...

