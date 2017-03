Sport

FOOTBALL Après un retour convaincant, l'Argentin semble avoir retrouvé la confiance...

Pastore de retour au top ? - Franck PENNANT / AFP

B.D.

C’est clairement la bonne nouvelle à ressortir des deux dernières victoires du PSG. Auteur d’une superbe passe décisive lors de du succès écrasant contre l’OM (1-5) et d’un but contre Niort en Coupe de France (2-0), Javier Pastore semble avoir retrouvé la confiance après plusieurs mois de galère. « Je me sens bien, c’est la vérité. Je n’ai pas mal. C’est capital pour moi quand j’entre sur le terrain de n’avoir qu’à penser à jouer et à aider l’équipe », a-t-il dit en zone mixte après la qualification, selon des propos rapportés par Le Parisien.

http://www.20minutes.fr/sport/2021031-20170227-om-psg-pastore-regale-marseille-psg-content-retrouver-artiste

Titulaire au Vélodrome, le joueur espère continuer sur cette lancée. « Je suis enfin entré dans la saison. Les deux mois qui viennent sont les plus importants. Après, être titulaire ou sur le banc… Je suis disponible pour aider. Maintenant, je veux jouer tous les matchs, c’est normal. Désormais, je suis de retour. Tranquille. On va essayer de gagner nos matchs et de finir en tête de la Ligue 1. »

Un retour au top qu’il doit beaucoup, selon lui, à Unai Emery. « Il sait bien que j’ai traversé des moments très difficiles. J’ai passé beaucoup de temps sans jouer, alors il y va petit à petit pour me faire revenir, a-t-il expliqué. Après, j’ai toujours eu sa confiance. Dans les moments délicats, il m’a beaucoup parlé. Il m’a encouragé, alors je suis très content de travailler avec lui. Je vais essayer de l’aider sur le terrain. » Pour l’instant, il le fait plutôt bien.

Mots-clés :