FOOTBALL Le PSG a loupé une occasion en or de recoller en tête du classement de L1...

Cavani n'a pas trouvé la faille dimanche soir - CHRISTOPHE SIMON / AFP

« On a tout essayé ce soir pour marquer. On s’est créé des occasions. Toulouse, ils n’ont que défendre, c’était la seule chose qu’ils voulaient faire. Ils ont réussi. Nous, on n’est pas satisfait. » Après le match nul contre le TFC, Kevin Trapp n’était pas content : les hommes de Pascal Dupraz n’ont pas laissé le PSG leur marcher dessus comme ils l’auraient souhaité. Ô, injustice.

Toulouse défend à 11. Le Barca à 8. On est moins à l'aise contre Toulouse. — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 19, 2017

Apprendre à jouer contre « les défenses regroupées »

Oui, c’est vrai, les Toulousains ont joué très bas et garé le bus devant les buts de Lafont en deuxième mi-temps, soit. Mais la faute revient quand même avant tout aux Parisiens, non ? Unai Emery abonde dans ce sens.

« Nous avons mérité de gagner mais nous n’avons pas su surmonter la défense de l’adversaire. Nous avons besoin de travailler pour apprendre à ouvrir les défenses regroupées. Il a manqué un peu de tout. Toulouse est une équipe avec une bonne défense et de bonnes transitions. Aujourd’hui, nous avions besoin d’un peu plus d’énergie, d’envie », a analysé l’Espagnol.

