FOOTBALL Javier Pastore est maudit...

Javier Pastore, pas blessé - JOHN SPENCER/SIPA

W.P., avec AFP

Unai Emery doit se ronger les ongles au moment où vous lisez. Alors qu’il s’était illustré en Coupe de France contre Rennes en délivrant de jolis caviars (dont une passe décisive) à ses coéquipiers, voilà que Javier Pastore est annoncé hors du groupe pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Dijon.

Le milieu offensif argentin « ne sera pas avec nous par précaution, a dit Emery. Il a eu une fatigue musculaire à la fin du dernier entraînement. On va maintenir son travail avec les kinés aujourd’hui et demain » (vendredi et samedi).

« Plusieurs joueurs sont blessés : Kevin Trapp, Thomas Meunier, Marco Verratti et Angel Di Maria ne seront pas là », a également avancé l’entraîneur espagnol. « Pour Grzegorz Krychowiak, il recommence à s’entraîner avec l’équipe après sa blessure. Il jouera avec la CFA ce week-end ».

Bref, c’est la grosse catastrophe dans l’effectif parisien, alors que le PSG disputera son match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone le 14 février. Ça commence à devenir inquiétant.

