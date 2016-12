Sport

FOOTBALL Josuha Guilavogui, bientôt ex-coéquipier de Julian Draxler, s'est confié à propos de la nouvelle recrue parisienne...

Guilavogui (à gauche) et Draxler (à droite) - Peter Steffen/AP/SIPA

W.P.

Julian Draxler au PSG, c’est presque, presque, presque fait. A priori, l’officialisation du transfert par le club de la capitale devrait venir en même temps que l’ouverture du mercato d’hiver, le 1er janvier 2017. En attendant, Josuha Guilavogui, futur ex-coéquipier du bonhomme à Wolfsburg, nous permet de le connaître un peu mieux. Le Français s’est livré dans Le Parisien à propos de l’Allemand, avec qui il entretient de bonnes relations hors du terrain.

Draxler écoute du Booba, Sexion d’Assaut, Maître Gims…

« Je suis content pour Julian parce que c’est quelqu’un que j’apprécie. […] Rejoindre le PSG, c’est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il rêvait de Paris, et du PSG », commence l’ancien Stéphanois. A tel point que ce dernier confie que l’Allemand est venu chez lui pour mater le classique PSG-OM.

Autre petite surprise, Guilavogui révèle que la nouvelle pépite parisienne est attirée par « la France et sa culture. […] A son arrivée à Wolfsburg, il me parlait beaucoup de rap français. Il écoutait Booba, Sexion d’Assaut, Maître Gims. Régulièrement, il me parlait de ces artistes », déclare le Français, qui dit également au Parisien que Draxler a des notions de français et qu’il comprend plutôt bien la langue. Bref, on l’aime déjà.

