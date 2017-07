Mondiaux de natation: Lacourt se qualifie pour les dernières demi-finales de sa carrière, «là où tout a commencé»

Camille Lacourt réagit à sa qualification en demi-finales du 50m dos aux championnats du monde de natation à Budapest, le 29 juillet 2017. — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Camille Lacourt, double tenant du titre mondial, s'est tranquillement qualifié pour les demi-finales du 50 m dos aux Championnats du monde de natation, ce samedi à Budapest. Lacourt, qui vit à 32 ans la dernière compétition de sa carrière, a signé le deuxième temps des séries en 24 sec 58, quatre centièmes derrière le Japonais Junya Koga (24.54). Jérémy Stravius s'est également qualifié, en nageant le cinquième chrono (24.80).

#Natation : @Cam_Lacourt se qualifie pour les demi-finales du 50m dos avec le 2e temps des séries en 24.58 #Budapest2017 pic.twitter.com/7jKcwceTXz — FFN (@FFNatation) July 29, 2017

C'est dans la capitale hongroise, là où il s'est révélé en 2010, que Camille Lacourt va mettre un point final à sa carrière avec un ultime 50 m dos, aux Championnats du monde de natation. «C'est là où tout a commencé, la boucle sera bouclée», résume Lacourt (32 ans). En août 2010, ses trois couronnes européennes (50 m dos, 100 m dos et 4x100 m 4 nages) conquises dans le bassin hongrois l'avaient projeté en pleine lumière, autant que sa crinière blonde et ses yeux bleu piscine.

«Une année bonus»

Sept ans plus tard, celui qui est devenu depuis quadruple champion du monde (50 m dos en 2013 et 2015, 100 m dos en 2011, 4x100 m 4 nages en 2013) s'apprête à y relever son dernier défi. Aux côtés, comme en 2011 quand ils avaient partagé l'or du 100 m dos, de Jérémy Stravius.

C'est peu dire que sa dernière saison aura été atypique, entre ouverture d'un bar à cocktails à Paris, en plein coeur de Saint-Germain-des-Prés, séminaires en entreprise et même apparitions dans l'émission estivale Fort Boyard. «Il commence sa reconversion, il ouvre un restaurant et, en même temps, il joue le truc. C'est hors du cadre, totalement. C'est une année bonus», résume son entraîneur Julien Jacquier, qui n'a pas souvent eu le nageur sous la main à Marseille cette année.

Car après sa nouvelle désillusion olympique l'été dernier à Rio - il a terminé cinquième du 100 m dos, quatre ans après avoir échoué au pied du podium à Londres - Lacourt avait commencé par s'octroyer une longue pause et n'avait replongé, pianissimo, que début février. Fin mai aux Championnats de France, à Strasbourg, il comparait même sa pratique de la natation à «du hobby».

«Par coeur»

Depuis, Lacourt a bien fait quelques allers-retours à Marseille et assure avoir un peu forcé le rythme, alternant entre séances dans l'eau, un peu, en salle, surtout, et sports «plus ludiques». «Depuis Strasbourg, je m'entraîne tous les jours, il n'y a pas eu beaucoup de jours off», affirme-t-il. «Mais je suis à des kilomètres-lumière de ce que je faisais les années précédentes, reconnaît-il. Je vis un peu sur mes acquis.» Difficile de savoir à quoi s'attendre dans ces conditions.

«Je ne fais pas le 100 m, mais le 50 m. Sur 100 m, je serais très, très loin. Le 50 m, ce n'est que du sprint, ça peut suffire. Et je crois que je sais un peu le faire...», estime Lacourt, désigné capitaine des Bleus pour sa dernière sélection. «Il a ce rapport parfait entre les qualités aquatiques, la mécanique de nage et les années de confiance, explique Jacquier. Il connaît à la note près quoi faire sur le 50 m, ça ne fait pas appel aux qualités d'endurance et il est ultra explosif de base. Alors pourquoi pas ?»

Le hic, c'est que la densité autour des 24 sec 6 est particulièrement élevée, à la lecture des bilans mondiaux. Avec un meilleur temps de 24 sec 60 en 2017, Lacourt pointe au cinquième rang, à deux dixièmes de l'Américain Justin Ress (24.41). «Je peux finir premier comme cinquième, sixième, septième... Je pense qu'à moins de 24 sec 5, il y a une médaille voire le titre, je vais essayer d'aller le chercher, lance-t-il. Cette épreuve, je la connais par coeur, je l'adore et je déteste perdre, je ne vais pas me laisser faire.» Rendez-vous pour les demi-finales sont programmées en début de soirée (18h45).