Télé: Oh bigre, Camille Lacourt va être «gardien de la cage» dans Fort Boyard tout l'été

On parle beaucoup du Tour de France, mais ce samedi 1er juillet marque surtout le début de la saison de Fort Boyard. Et il va y avoir des belles surprises au programme, avec notamment l'arrivée de «gardiens de la cage».

«Les candidats doivent récupérer trois clés, et, mon but, c’est qu’ils n’y parviennent pas, explique Camille Lacourt, qui va en être un. Il y a des épreuves différentes à chaque fois. Pour ma première, j’ai proposé que l’on soit tous les deux, avec Frédérick Bousquet, qui l’avait fait l’année dernière, et ils ont adoré l’idée. C’était sympa d’être ensemble et d’essayer de ne pas se faire battre. »

Dans une interview à TV-Mag Figaro, le nageur explique les raisons qui l'ont poussé à accepter ce challenge, alors qu'il va terminer sa carrière pro le mois prochains aux championnat du monde de Budapest. « Cette émission représente mon enfance. Comme tout le monde, je regardais, il y avait des épreuves qui me faisaient rire, des péripéties rigolotes. Bref, ce ne sont que des bons souvenirs, donc cela me faisait plaisir de participer. Qui plus est dans un rôle de méchant, ça change un peu… »