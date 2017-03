Sport

Sport

HANDBALL Tellement facile...

Nikola Karabatic, le patron de l'équipe de France de handball, lors du Mondial 2017 en France. - Barczyk/PressFocus/SIPA

On a appris une drôle de nouvelle en tombant sur une interview de Nikola Karabatic sur le site de la fédé. Surpuissant lors du Mondial remporté par les Bleus à domicile, la légende du handball français, élu meilleur joueur du tournoi, était blessé tout au long de la compétition !

« En fait, j’ai disputé toute la compétition avec des douleurs atroces à un pied, confie l’homme au palmarès impressionnant. Une douleur s’est réveillée au cours du mois de décembre et il a fallu disputer le Mondial ainsi. Après chaque match, je passais une heure aux soins avec le staff et, le lendemain, je ne m’entraînais pas, car je boitais. Lors du dernier match de groupes contre la Pologne (26-25), c'était un luxe de ne pas jouer pour offrir un jour de repos de plus à mon pied. » Légende.

