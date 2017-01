Sport

Luka et Nikola Karabatic lors du match d'ouverture du Mondial France-Brésil, le 11 janvier 2017 à Paris. - ISA HARSIN/SIPA

Nicolas Camus

La tuile. Blessé en début du match contre le Japon vendredi, Luka Karabatic est forfait pour le reste du Mondial. Le pivot de l’équipe de France souffre « d’une rupture du ligament tibio-fibulaire », selon le communiqué publié par la Fédération samedi matin. Pierre angulaire du système défensif des Experts, le petit frère de Nikola va beaucoup manquer et son absence rebattre certaines cartes.

Qu’est-ce qu’il a, exactement ?

Un truc assez grave, quand même. Les ligaments tibio-fibulaires relient le tibia à la cheville. « Une blessure à ce niveau est rare, ce sont des ligaments costauds », indique le médecin des Bleus, Pierre Sébastien. Résultat, Luka Karabatic, s’il va a priori éviter l’opération, devra être immobilisé « de trois à six semaines, et plutôt six que trois », précise le doc, venu en point presse spécialement pour l’occasion.

Qui est appelé en remplacement ?

C’est le jeune Dika Mem, 19 ans et deux petites sélections, qui a été rappelé par le staff. Ce n’est pas un changement poste pour poste, puisque ce dernier est arrière droit.

Pourquoi lui et pas un pivot ?

« Ce qui a fait la différence, c’est qu’il a fait la préparation avec le groupe [avant d’être écarté de la liste finale], justifie Didier Dinart. On a privilégié ça à appeler un nouveau joueur, qui aurait été décalé par rapport au reste du groupe. Les autres auraient peut-être eu moins confiance en lui. »

Qu’est-ce que ça change dans la répartition des rôles ?

« Adrien Dipanda basculera au poste trois, pour conserver quatre défenseurs », reprend l’entraîneur en chef. Dipanda sera donc bien plus utilisé en défense qu’en attaque désormais, dans la rotation avec Nikola Karabatic, Cédric Sorhaindo et Ludovic Fabregas.

Comment l’a pris son frangin ?

Didier Dinart a assuré ne pas l’avoir vu samedi matin, avant de venir s’adresser aux médias. « Mais il doit forcément être affecté. C’est normal, on sait que pour eux c’est une histoire de famille avant tout ». Très proches, les deux frangins partagent tout. Il va falloir accepter que ce ne soit pas le cas pour cette compétition à la maison tant attendue. Petit indice sur son état d’esprit, il a retweeté ceci dans la matinée.

@NKARABATIC jouait déjà pour tout un pays. Désormais, il joue en plus pour son frère ---> 6ème étoile 🙏🏻👍💪#Handball2017 — Grégoire Margotton (@gregmargotton) January 14, 2017

Et le reste du groupe ?

Il y a eu beaucoup de sourires et de bonne humeur, tout de même, samedi matin. « Je ne suis pas abattu, confie Dinart. Ça ne sert à rien de toute façon, on a un devoir de résultat, alors l’heure est aux solutions, aux ajustements. Il n’y a pas d’alerte générale à déclencher. » A côté, Michaël Guigou était un peu plus affecté. « Je suis très déçu et très triste pour lui, dit-il. Surtout sur une compétition en France, et si tôt. On est tous vraiment désolé. » Pas le temps de gamberger pour autant, les choses sérieuses commencent dimanche avec la Norvège.

