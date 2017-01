Sport

HANDBALL Les Bleus ne pouvaient pas espérer meilleure entame pour ce championnat du monde à domicile...

L'équipe de France après avoir battu le Brésil en ouverture du Mondial de handball, le 11 janvier 2017 à Paris. - Michel Euler/AP/SIPA

Nicolas Camus Twitter

Mieux vaut prévenir tout de suite. Si vous êtes du genre à aimer les choses qui partent en vrille ou que les bons sentiments vous dégoûtent, éloignez-vous tout de suite de ce papier. Il contient certainement beaucoup trop de bonheur pour vous. Ce n’est pas qu’on l’ait décidé ainsi, c’est juste qu’il était difficile de faire autrement après le match d’ouverture du Mondial de handball, qui a vu la France écraser le Brésil (31-16) dans une ambiance de dingue.

On résume :

Une Marseillaise chantée par plus de 15.000 personnes à vous filer des frissons

Un Omeyer phénoménal en broyant la confiance des tireurs brésiliens pendant toute la première période

Des missiles de Narcisse et Karabatic

Ce genre d’actions

[LIVE - beIN SPORTS 1] Une passe décisive de Thierry Omeyer sur la barre pour Luc Abalo ! #beINHAND2017 pic.twitter.com/OcnUVoAgO9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2017

Un match plié à la mi-temps (17-7)

Des olas sympas

Des remplaçants qui ont eu tout le temps de se mettre dans le bain après la pause

On a même réussi à utiliser à se servir de la règle du 7 contre 6 (quand on fait entrer un joueur supplémentaire à la place du gardien) à bon escient

Forcément, après ça, la zone mixte de l’AccorHôtel Arena avait un petit côté « Mélodie du bonheur ». Assez vite, on a arrêté de compter le nombre de fois où l’on a entendu l’expression « entame idéale ». Le soulagement des joueurs et du staff, forcément un peu tendus - quoi qu’ils en disent - avant de commencer ce Mondial à la maison qu’ils n’ont pas le droit de rater, était évident. « Il n’y a pas eu de nervosité et nous avons fait un match parfait », synthétise Nikola Karabatic. « On n’aurait pas pu rêver meilleure entrée dans la compétition, ajoute Vincent Gérard. Une victoire large, tout le monde qui joue et qui joue bien, surtout. C’est génial. »

Juste à côté, Thierry Omeyer détaille ce qui a fait la force des Bleus. « On a été dedans d’entrée. On a mis de l’agressivité en défense, ça nous a permis de remonter des ballons et de prendre confiance en attaque. Il y avait du mouvement, des déplacements… tout le monde était dans le même tempo. »

Le sien, en tout cas, était parfait. En repoussant 14 tirs sur 21 en première période, le capitaine des Bleus a ouvert la voie. « Titi, il était en mode pas rigolo dès le début, en sourit son remplaçant, Vincent Gérard. Ça nous a permis de prendre le large très rapidement. » « Il arrivera toujours à me surprendre », souffle Luka Karabatic. Petite stat au passage : les Brésiliens ont plus tiré que les Français, avec 52 shoots contre 49. Mais 31 % de réussite, ça fait peu.

Avec 10 buts d’avance à la pause, la suite n’a été qu’une formalité. Nyokas, Fabregas, Mahé, Dipanda et Accambray ont eu l’occasion de se chauffer. « C’est ce qui fait aussi que c’est une bonne soirée, parce qu’on aura bien besoin de tout le monde pour aller au bout, reprend Luka Karabatic. Avec eux, on sait qu’on n’a pas à calculer, à s’économiser. Le groupe est étoffé, on peut compter sur tout le monde. »

Dans ce « tout le monde », il y a aussi le public. L’opération tous fans de hand a bien débuté. On peut dire que le déroulé du match a aidé, mais les décibels sont montés bien avant que les Français ne commencent à marcher sur leurs adversaires. Certains joueurs n’ont pas caché qu’ils en ont eu des frissons. Tellement qu’on va y revenir dans un autre article.

>> A lire aussi: QUIZ. Vous pensez bien connaître l’histoire des Experts depuis 2001? C’est ce qu’on va voir

C’est officiel, il n’y a rien de négatif à retenir de ce match. Tout va pour le mieux pour nos Experts. Un peu trop, même, non ? Non, on ne va pas casser l’ambiance. Ils avaient beau être heureux, les Bleus ne nous ont pas quittés sans rappeler que ce n’était qu’un début. « Ça reste une victoire. Elle est de 15 buts, mais si elle avait été d’un seul c’était pareil, assure Luka. Il faut qu’on laisse ça derrière nous maintenant. » Sûr ? Parce que c’était bien, quand même.

Mots-clés :