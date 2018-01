«Choisir entre la peste et le choléra…» Aulas convoqué pour ses propos sur Al-Khelaïfi et Desplat

Aulas va devoir rendre des comptes — PASCAL GUYOT / AFP

Au lendemain de la défaite de son équipe à Bordeaux, le président de l’OL a appris, lundi, qu’il allait devoir s’expliquer devant la commission de discipline de la LFP. En cause, ses propos sur ses homologues du PSG et Guingamp, Nasser Al-Khelaifi et Bertrand Desplast. Invité sur le plateau de La Chaine L’Equipe, Jean-Michel Aulas devait donner sa préférence entre les deux présidents et avait répondu : « Choisir entre la peste et le choléra, c'est difficile ».

Le conseil national d’éthique (CNE) de la Fédération a décidé de saisir les instances disciplinaires pour ces propos, y voyant un « manquement aux articles de la Charte Éthique du Football relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d’exemplarité ». La date de sa convocation n’est pas encore connue.

Sur Twitter, le président de l'OL avait évoqué une simple « boutade » dans une séquence « humoristique ». « C’était de l’humour dans l’atmosphère de l’émission…. Ces deux bons présidents sont chacun dans leur catégorie de vrais managers : une préférence pour Nasser qui a été et sera champion de France et qui gagnera la Ligue des champions ».