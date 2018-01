TFC-ESTAC: «Un grand joueur qui revient de loin»...Yaya Sanogo, le buteur qu'on n'attendait plus

Une étreinte pour son remplaçant, Andy Delort. Une autre pour son entraîneur, Michaël Debève. « Carbo » en début de deuxième mi-temps, l’attaquant toulousain Yaya Sanogo n’a passé que 52 minutes samedi soir sur la pelouse du Stadium contre Troyes (1-0). Assez toutefois pour provoquer l’expulsion du défenseur aubois Jimmy Giraudon dès la 3e minute, marquer l’unique but du match (11e) et se créer trois autres occasions (9e, 25e, 43e).

« C’est mon anniversaire, avec ce but, c’est une double émotion », savoure l’immense avant-centre (1,91 m) à la voix chaude façon Barry White, qui a fêté ses 25 ans.

« Yaya n’était pas en réussite depuis un moment mais c’est un grand joueur, souligne Debève. Il méritait de débuter. Derrière il y a Andy Delort et Ola Toivonen, le secteur offensif est vraiment fourni. Je suis content pour lui, il revient de loin. »

Formé à Auxerre, le champion du monde des moins de 20 ans en 1993, au côté de Paul Pogba, Florian Thauvin et Alphonse Areola, s’est perdu ensuite dans les brouillards de Londres, plombé par d’innombrables blessures. Parti à Arsenal, successivement prêté à Crystal Palace, à l’Ajax Amsterdam puis à Charlton, l’ancienne promesse a disparu des radars avant de signer, libre, l’été dernier à Toulouse.

Avec Dupraz, Sanogo a certes joué 13 matchs de Ligue 1, mais seulement trois comme titulaire. Avant ce samedi, ses deux seuls buts de la saison avaient été inscrits en Coupe de la Ligue. Et puis, Debève, le successeur du Savoyard, a choisi de l’aligner d’entrée, à la surprise générale, face à l’ESTAC au détriment de Delort, lors d’un match crucial pour le relégable. Il ne l’a pas regretté. « On le voit travailler au quotidien, il fait énormément d’efforts », souligne le technicien, conscient des galères traversées par l’ex-espoir cabossé.

« Je n’ai pas joué pendant un an et quelque, je ne sais pas quel joueur est revenu tout de suite et a tout pété. Il m’a fallu six mois pour réadapter tout mon corps. Depuis le retour des vacances de Noël, je me sens de mieux en mieux. »