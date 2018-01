«Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu», José Mourinho ne compte pas recruter Cristiano Ronaldo

Il a beau être parti de Madrid légèrement fâché avec le club (c'est un euphémisme), José Mourinho n'est pas rancunier. C'est en tout cas l'impression qu'il a laissé en conférence de presse, jeudi, expliquant que son club de Manchester n'allait pas tenter de recruter Cristiano Ronaldo malgré la crise au Real.

« Je serai le dernier à jeter de l'huile sur le feu, a-t-il expliqué. Le Real est en feu. Les résultats ne sont pas bons. C'est un club dans lequel j'ai travaillé trois ans et auquel je tiens. Alors je vais plutôt mettre de l'eau sur le feu: Cristiano est le genre de joueur que tout le monde veut avoir mais qu'un seul club a. Et ce club, c'est le Real Madrid. »

Après, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Surtout quand elles viennent de José Mourinho.

Jose Mourinho has been speaking about the possibility of Manchester United signing Cristiano Ronaldo: https://t.co/e6HACFHYpC pic.twitter.com/o9izv9neju