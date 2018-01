AS Monaco-Lyon: Avec le grand retour de Bertrand Traoré, cet OL peut voir loin en Coupe de France

Bertrand Traoré, auteur du premier but et passeur décisif sur celui de Mariano Diaz, a réussi son retour en tant que titulaire. — VALERY HACHE/AFP

Lyon sait désormais enchaîner. Convaincant à Guingamp (0-2) puis dans le sommet contre le PSG (2-1), l’OL s’est qualifié avec la manière, ce mercredi à Monaco (2-3), pour les 8es de finale de Coupe de France.

Un turn-over en douceur. Bruno Genesio a sans doute retenu la leçon de sa composition improbable, lors de la déroute en Coupe de la Ligue, en décembre à Montpellier (4-1). Même au cœur d’une lutte acharnée pour la deuxième place en Ligue 1, l’entraîneur lyonnais a tenu à ne pas galvauder la Coupe de France.

Il a certes titularisés six nouveaux joueurs par rapport au match face au PSG mais ceux-ci sont tous appelés à être un peu plus que de simples remplaçants, Jordan Ferri mis à part. Si bien que malgré l’ouverture du score de Stevan Jovetic (1-0, 13e), l’OL s’est vite installé en mode patron dans le jeu. A Louis-II, cela ne peut pas être anecdotique, surtout sans le maître à jouer Nabil Fekir.

On bat le PSG puis à Monaco 3 jours plus tard sans Fekir et Aouar... c'est beau !!