Trolling du jour: L'OL commercialise des produits souvenirs du succès contre le PSG avant de se raviser

La boutique de l'OL proposait encore mardi soir mug et tableau de la victoire de l'OL contre le PSG, avant de supprimer ces produits ce mercredi. — Capture d'écran sur olweb.fr

Contactée ce mercredi matin, la boutique de l’OL assurait « ne pas avoir connaissance de produits édités spécialement pour la victoire face au PSG ». Sur le site du club, il n’y a d’ailleurs plus aucune trace de souvenirs mis en vente après ce succès lyonnais de prestige (2-1) dimanche. Mais pourtant, depuis lundi après-midi, on pouvait bien acheter à sa guise un mug ou un tableau en aluminium indiquant le score et les buteurs du match.

L'OL a envoyé une alerte à ses fans lundi après-midi. - Capture d'écran

Supprimer de la boutique en ligne, il ne reste que l’écharpe du match 👍 https://t.co/2P8qlYoA9i — Max (@MaxOL69) January 24, 2018

Les habitués du formidable outil ont même été avisés de cette opération spéciale via un mail annonçant « des souvenirs de ce match mémorable ». Si les twittos ont mis un peu de temps à s’emparer de cette initiative de chambrage du club lyonnais, ils se sont sacrément déchaînés sur le sujet mardi soir, avec de savoureux détournements. Un trolling intense ayant comme par hasard poussé l’OL à se raviser et à faire totalement disparaître de son site ces produits.

>> A lire aussi : Ligue 1: «Parisiens, faites gaffe, chez nous on chante», quand l’OL chambre le PSG

Le meilleur moment du match c’est quand on a découvert que la boutique en ligne de l’OL avait sorti des mugs souvenirs de la victoire contre le PSG — ViceisFootball (@ViceIsFootball) January 23, 2018

Franchement moi aussi quand je suis allée sur la boutique de l'OL j'ai été choquée de ouf par leurs produits après la victoire contre Paris pic.twitter.com/0CEz0y0gDK — Clémentine Rebillat (@clerebillat) January 24, 2018

Salut @OL, petit message car je cherche sur votre boutique en ligne le mug de la victoire en Coupe de France face à La Suze-sur-Sarthe en janvier 2014. Impossible de le trouver. Savez-vous si rupture de stock ? Allez-vous le proposer de nouveau dans les prochains jours ? Merci — Nicolas Puiravau (@nikop17) January 23, 2018

La boutique de l'OL c'est un monde merveilleux :

- Le gel douche et le parfum pour sentir bon le double-pivot

- La calculette qui donne toujours un EBE positif

- Le bavoir pour quand tu vomis devant les équipes qui jouent bas et compact pic.twitter.com/83HxzJCYC5 — Charly M. (@SeriousCharly) January 23, 2018