Coupe de France: «Abattus» mais «fiers»… Malgré la défaite, les joueurs de Colomiers ont régalé contre Sochaux

Les joueurs de Sochaux ont fait une haie d'honneur à ceux de Colomiers, vaincus dans leur stade Capitany en seizièmes de finale de Coupe de France, le 23 janvier 2018. — N. Stival / 20 Minutes

Auteur d’un but trop tardif, Colomiers n’a pas pu faire chuter Sochaux, qui évolue deux crans au-dessus.

Le club a rempli son stade et offert une belle fête aux 1.500 spectateurs présents.

Trois minutes d’arrêt de jeu, trois minutes de folie au stade Capitany, rempli pour l’occasion (1.593 spectateurs très officiellement). Mais après la réduction du score tardive de Jacques Coffi (89e), Colomiers n’a pas réussi à rattraper Sochaux, ce mardi soir. C’est bien le dixième de Ligue 2 qui disputera les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Pendant que le TFC sombrait à Bourg-en-Bresse, avant-dernier de L2 (2-0), l'US Colomiers a fait vibrer son stade Capitany. Le club de National 2 (4e division) s'est incliné au bout d'un très beau match contre Sochaux, club de L2 (1-2) #USCFCSM #CoupeDeFrance #16esdefinale pic.twitter.com/haZt5EMmns — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) January 23, 2018

« Je regrette qu’on n’ait pas mis la moitié de nos occasions, lâche Patrice Maurel, l’entraîneur de l’USC, leader de sa poule de National 2 (quatrième division). Mais je ressens une grande fierté au vu du parcours des joueurs, du match qu’ils ont fait, qui va nous faire grandir. »

Son adjoint Jérémie Moreau poursuit sur le même registre. « Les joueurs sont déçus, abattus. Il y avait quelque chose à faire ce soir. Mais dans 15 jours, on retiendra le bonheur du parcours. »

La première défaite depuis fin septembre

Invaincus depuis fin septembre, soit 15 matchs championnat et coupe confondus, les Columérins ont subi le froid réalisme doubiste, incarné par deux superbes buts : une frappe flottante de 35 mètres de Jason Pendant (11e), juste après une belle occasion du capitaine local Guillaume Insou, et une frappe en lucarne de Yakou Meïté (59e), consécutive à une perte de balle de Rémi Lacroix, le milieu de l’USC, sans doute le meilleur homme sur le terrain jusque-là.

>> A lire aussi : Coupe de France: Colomiers veut «construire l’Histoire» face au «géant» Sochaux

Avec son jeu posé, léché, Colomiers a fait honneur au foot de l’agglomération toulousaine, pendant que son fleuron supposé, le TFC, sombrait à Bourg-en-Bresse, avant-dernier de Ligue 2 (0-2). « Je leur souhaite de monter, lâche le milieu offensif sochalien Florian Martin. On savait qu’on allait tomber sur une opposition très intéressante, qui joue au ballon. Ils nous ont peut-être trop respectés en première mi-temps. En deuxième, ils ont haussé le ton dans les duels et ils nous ont surpris. Heureusement qu’ils n’ont pas fait deux périodes du même acabit. »

C est terminé le @FCSM_officiel s impose (1/2) avec la haie d honneur des sochaliens pour cette belle équipe de l @USColomiersFoot à qui on souhaite une bonne fin de championnat #USCFCSM pic.twitter.com/hh7V71IGvz — Soyons Sport (@SoyonsSport) January 23, 2018

Léo Fichten, Kevin Cardinali, Kevin Leoni, Paul-Emile Debgo mais surtout Ayoub Ouhafsa, qui a dévissé alors qu’il était seul à six mètres des cages adverses (51e), auraient pu marquer bien avant Coffi. Cependant, l'honnêteté oblige à reconnaître que les Doubistes Aldo Kalulu et Meïté, dont la frappe a touché les deux poteaux juste avant la mi-temps, auraient pu assommer prématurément la rencontre.

Et maintenant, le retour en National 1 ?

« On est déçus mais fiers, résume le milieu axial Brice Ventrice (28 ans), impressionnant à la récupération au côté de Lacroix. Quand on voit l’engouement que ce match a provoqué parmi les supporters, les familles… » Avec ses collègues, ce pur produit de la formation columérine a écrit la plus belle page de l’histoire contrariée du club en Coupe de France, dont le plus haut fait demeurait jusqu’à cette saison un huitième tour perdu contre Bastia, voici dix ans (0-1). Une montée en National 1, la troisième division déjà fréquentée entre 2013 et 2015, constituerait un épilogue de qualité à cette épopée.