ASSE: Roland Romeyer avoue avoir «perdu l’envie» et «passe le relais» à Frédéric Paquet

Si de nombreux supporters des Verts semblaient encore en douter, Roland Romeyer est bien prêt à passer la main. Dans une interview accordée dans le numéro de ce mardi de France Football, le président du directoire de l’ASSE n’a pas cherché à masquer son usure, à 72 ans, ni même ses torts quant à l’inquiétante situation du club, actuellement 16e en L1.

« S’il y a eu une crise de résultats, c’est qu’on a fait des erreurs », reconnaît le dirigeant des Verts, notamment quant au choix précipité de Julien Sablé après le départ d’Oscar Garcia. « On ne s’est pas défilés devant nos responsabilités. On a modifié l’attelage au bout d’un mois », précise-t-il quant à la prise de fonction de Jean-Louis Gasset en décembre.

Ne pas avoir la mémoire courte et rendre hommage à Roland Romeyer qui a toujours été présent pour le club et il l’a remis à sa place: un club européen et incontournable du foot français.Même si on a pas toujours été d’accord , je salue ton travail et ton courage.Bises mon Roland pic.twitter.com/EzHgP9Txah