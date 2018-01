TFC: La fin de l'ère Pascal Dupraz, chronique d'un départ précipité (et d'un lundi matin très étonnant)

Le président du TFC Olivier Sadran et Pascal Dupraz lors de la nomination du second comme entraîneur du TFC, le 2 mars 2016 au Stadium de Toulouse. — Nicolas Stival / 20 Minutes

Nommé en mars 2016, Pascal Dupraz a été écarté du poste d’entraîneur.

Le TFC et ses suiveurs ont vécu un lundi matin très particulier.

On aimerait vous dire que l’on sentait venir depuis de longues semaines l’épilogue du feuilleton « Pascal Dupraz au TFC », démarré en mars 2016. Certes l’équipe, avant-dernière de Ligue 1, restait sur un succès lors des 12 dernières journées de Ligue 1. Mais Olivier Sadran n’avait encore jamais tranché aussi tôt pour se séparer d’un entraîneur, le type de décision que le président toulousain (depuis 2001) abhorre.

TFC: Pascal Dupraz c'est fini, Michaël Debève nouvel entraîneur de Toulouse https://t.co/j8LaPA1Cxa pic.twitter.com/Q0UzwWF9O4 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 22, 2018

En dix-sept ans, le patron du club n’a « usé » que cinq techniciens. Erick Mombaerts (en 2006) et Elie Baup (en 2008) avaient été remplacés à l’intersaison, Alain Casanova le 16 mars 2015 et Dominique Arribagé le 27 février 2016, pour laisser place à Dupraz et au miracle de la « remontada »…

« Je ne me sens pas menacé mais je me sens responsable »

A priori, ce lundi s’annonçait aussi banal que peut l’être une veille de match de seizièmes de finale de Coupe de France chez un club de Ligue 2, en l’occurrence Bourg-en-Bresse. Pascal Dupraz et Alexis Blin étaient programmés par le club en conférence de presse à 11h15, deux jours après une défaite rageante en L1 à Montpellier, avec un but de Sio à la dernière seconde (2-1). A l’issue de cette rencontre, le Savoyard avait lâché : « Je ne me sens pas menacé mais je me sens responsable. Je me sens la force de rectifier cette situation. »

Ce lundi donc, Blin s’est présenté devant une demi-douzaine de journalistes. Pas de déclaration choc, mais un discours combatif à base d'« état d’esprit positif » : « Tous ensemble, le groupe, la direction, nous allons relever la tête », a-t-il lâché. Le jeune milieu de terrain de 21 ans ignorait sans doute que le sort de son coach était en train de se jouer.

Communiqué officiel du TFC.https://t.co/difGBPdHSs — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 22, 2018

Intérim ou long terme pour Debève ?

A la suite du passage de l’international Espoirs, près d’une heure s’est écoulée. Et Dupraz n’est jamais arrivé. A sa place, Jean-François Soucasse, avec quelques feuilles format A4 à la main. Le président délégué du TFC, qui gère le club au quotidien, a distribué aux journalistes le courrier annonçant que « Pascal Dupraz et Olivier Sadran [avaient] décidé de mettre un terme à leur collaboration ce matin. »

Poliment, Soucasse a refusé d’en dire plus que le texte, et donc de préciser si Michaël Debève effectuait une « simple » mission d’intérim ou si l’ex-adjoint promu numéro 1 terminerait la saison. C’est ainsi que s’est refermée la page « Dupraz au TFC », démarrée en trombe avant de finir en queue de poisson, vingt-deux mois plus tard.