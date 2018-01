Football féminin: «Agréablement surprises» par le Vélodrome, les Bleues un peu désolées pour le spectacle

L'équipe de France après le but d'Amandine Henry. — B. Horvat / AFP

Le public était jeune, et (donc ?) plutôt indulgent : les Françaises ont quitté le Vélodrome de Marseille sous une belle ovation, ce samedi soir.

Elles ont pourtant livré une prestation très terne contre l'Italie (1-1), à un an et demi du Mondial, organisé en France.

Une respiration dans une saison galère. L’attaquante olympienne Viviane Asseyi a touché du crampon son « rêve d’enfant ». Elle a joué un match de foot au Vélodrome. Enfin un bout. Entrée à la 76e minute d’un très moyen France-Italie (1-1), samedi, elle racontait en zone mixte sa « joie immense » : « C’est vraiment impressionnant, ça résonnait avec le monde… C’est quand même beau, ce qui m’arrive. La vie, ça va vite, alors il faut profiter. »

La marseillaise @Vivi_Asseyi n'a pas marqué mais elle aura joué son premier match à l'@orangevelodrome, une belle soirée.#FRAITA pic.twitter.com/HiWVxYUMP1 — Made in Marseille (@MadeMarseille) January 20, 2018

Elle est à deux doigts de décrocher son téléphone : « Je vais appeler le président Eyraud pour lui dire (rires). Je plaisante, mais c’est sûr que ça donne envie d’y revenir avec l’équipe féminine de l’OM ! »

« C’est déjà super qu’on ait autant de spectateurs pour nous »

Ce n’est absolument pas à l’ordre du jour, et c’est dans le champêtre (pour ne pas dire autre chose) stade Lebert que les Marseillaises vont devoir se battre pour arracher leur maintien dans l’élite – elles sont dernières avec une seule victoire.

Mais malgré le nul au tableau d’affichage, le foot féminin marseillais en tient déjà une (de victoire) : 15 690 spectateurs ont assisté au match. Ce n’est pas le record (23 180, à Rennes) mais c’est honnête. « Tout s’est bien passé, il n’y a pas eu de couac », glissaient après le match deux cadres de la FFF.

Amandine Henry aurait rêvé d'offrir la victoire au public marseillais. - B. Horvat / AFP

« Aux armes » version juniors

« On a été agréablement surprises, il y avait pas mal de monde, c’était une belle ambiance », sourit la gardienne Sarah Bouhaddi, désolée d’avoir gâché l’ambiance avec une boulette, en tout début de match (7e) : « Mon erreur nous fait faire un nul, c’est dommage pour le public de ne pas apporter la victoire. » Amandine Henry, la capitaine, « aurait vraiment aimé leur faire ce cadeau ». Elle a montré le chemin, avec un joli but lointain (17e).

Si la coach Corinne Diacre râle un petit peu (« on aurait aimé qu’ils poussent encore plus »), Henry préfère positiver : « C’est déjà super qu’on ait autant de spectateurs pour nous. Ils étaient au top ! » Les voix étaient plus jeunes que d’habitude (de nombreux clubs garnissaient les tribunes), mais les « aux armes » ont tout de même percé. Tout ce petit monde était prêt à chavirer, sur un coup franc d’Asseyi, à la 85e : « Je suis dégoûtée de l’avoir mis dans le mur ! »