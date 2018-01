VIDEO. Rocky Balboa: Fabio Coentrao pète un plomb, explose le banc de touche puis fond en larmes

Coentrao s'est énervé sur le banc de touche — Twitter (montage WP)

Fabio Coentrao est toujours en vie, oui. Il réalise même une bonne saison avec le Sporting et il ne serait pas étonnant de le voir en Russie l’été prochain. Mais vendredi soir, l’ancien joueur de Monaco et du Real Madrid s’est illustré en boxant de frustration le banc de touche avant de fondre en larmes. Tony Yoka​ peut trembler face à cette puissance dévastatrice.

C'est l'image de la soirée au Portugal ! Excédé après le penalty accordé en fin de match à Sétubal synonyme de nul pour le Sporting, Fabio Coentrao a laissé éclaté sa colère sur le banc avant d'éclater en sanglots 😱😲 Et si c'était le tournant de la saison en #LigaSagres ?⚽🇵🇹 pic.twitter.com/AJK38ioq2y — SFR Sport (@SFR_Sport) January 19, 2018

Si Coentrao a craqué, c’est que son équipe a concédé un penalty dans les arrêts de jeu, synonyme de but et d’égalisation pour Setubal, en Liga portugaise. L’international lusitanien est ensuite allé récolter un jaune pour protestation et s’est fait remplacer immédiatement après le but. Avant d’exploser de rage, donc.