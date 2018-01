OM: Mais oui, Florian Thauvin vaut vraiment 66 millions d'euros (c'est scientifique)

Florian Thauvin célèbre un but (et pour une fois, sans dab). — D. Meyer / AFP

Des économistes estiment à plus de 66 millions d'euros la valeur, sur le marché des transferts, de Florian Thauvin.

L'ailier marseillais coche toutes les cases du profil très «bankable».

Un but ou une passe ce soir, à Caen (20h45), ferait encore grimper sa cote.

Ce n’est pas une exagération marseillaise, c’est scientifique : Florian Thauvin « vaut » 66 millions d’euros sur le marché des transferts. Et ça a même un peu baissé, cette semaine : il était monté à plus de 70 briques, la semaine dernière. Vous êtes tombés de votre chaise ? Remontez, on a contacté les experts du CIES ( Centre international d’étude du sport), pour comprendre d’où sort cette estimation. Et pourquoi elle n’est pas si dingue que ça, finalement.

>> Parce qu’il est chaud. Neuf buts, neuf passes D. Avant le déplacement à Caen, ce vendredi, Thauvin est déjà le 2e meilleur passeur (et le 9e meilleur buteur) du championnat de France.

Nous travaillons avec un algorithme, et donc avec des hypothèses, précise l’expert du CIES Loïc Ravenel. En se basant sur les derniers transferts effectués, on constate que les très bonnes statistiques d’attaque, la percussion, la capacité à créer des actions de but, ce sont des valeurs qui intéressent les clubs, avec une vraie inflation en ce moment. »

Sur ces indicateurs, Thauvin est au top : le CIES note 99/100 ses capacités « à mettre ses coéquipiers dans la condition de marquer. » et à « affronter efficacement les adversaires. ». Et 93/100 sa finition. Il brille moins en matière d’interceptions (14/100) ou dans les duels (19/100).

OM: Sur son canap', un supporter s'est cassé la cheville après le but de Thauvin contre le PSG... «C'est beau et ... https://t.co/BFTHMhq8AJ pic.twitter.com/YmMxJ4xmTD — 20 Minutes (@20Minutes) October 25, 2017

>> Parce que l’OM a su le verrouiller. Le départ de Gomis a fait couler beaucoup d’encre, cet été. La prolongation de Thauvin beaucoup moins. Avec ce contrat jusqu’en juin 2021, l’OM a pourtant fait bondir la valeur de Thauvin, alors très courtisé, notamment en Italie. « A la base, l’indemnité de transfert est là pour régler les années de contrat », rappelle Ravenel.

Si Liverpool ont réussi à vendre Coutinho 160 millions, on doit vendre Thauvin 200 millions d'€ — Toto Jr. (@Toooto_13) January 6, 2018

Son algorithme juge, malgré tout, que Thauvin est plutôt « mobile » : il a souvent changé de club dans sa jeunesse, et a déjà généré 51 millions d’indemnités de transfert. « Son aller-retour en Angleterre, notamment, a fait grimper sa valeur », note Ravenel.



>> Parce qu’il est jeune et beau. En tout cas « bankable », si vous préférez.

« Le fait de jouer à l’OM, un club bien classé, dans un bon championnat, augmente aussi sa valeur, reprend Ravenel. La jeunesse, c’est primordial, les joueurs atteignent leur valeur maximale aux alentours des 26, 27 ans et Thauvin n’a pas tout à fait 25 ans ! » Mais déjà quelques maillots bleus dans sa collection personnelle. C’est évidemment primordial aussi, surtout une année de Coupe du Monde : avec ses deux petites capes, Thauvin est désormais international.

Loïc Ravenel : « Ça fait évidemment changer de statut, même si une entrée lors d’un match amical contre le Paraguay, ce n’est pas pareil qu’être titulaire en Russie en phase finale ! » Thauvin sait ce qui lui reste à faire. « On a des objectifs [comptables] tous les deux », glisse Rudi Garcia. Avec la Russie en ligne de mire, bien sûr.