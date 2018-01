Shiwamada

"Arsenal et tonton Arsène sont en quête d'un attaquant d'envergure pour terminer la saison à la 5e place de Premier League (oui, j'me moque un peu, mais j'ai droit, je supporte Arsenal)" Je partage ce sentiment, il y a de la grosse rumeur, mais les joueurs de classe mondiale se font rare à Arsenal et on ne sait pas où l'argent part (sûrement dans les poches pleines d'oursins des dirigeants). On y verra plus clair dans deux semaines mais j'ai du mal à encore m'enthousiasmer...

>> Je partage à mon tour ton avis, Arsenal a du mal à séduire les cracks et c'est pas nouveau. Les derniers à être tombé dans le piège, c'étaient justement Sanchez (et Ozil)... Mais ce qui est sûr, c'est que si les Gunenrs paument coup sur coup Walcott et Sanchez, il faudra forcément recruter du "moyen-lourd". Et du coup, je trouve qu'Aubam' rentre bien dans cette catégorie. Depuis qu'il a compris que le Real c'était trop haut pour lui, je pense qu'il s'est fait une raison. Arsenal ça serait pas trop dégueu pour lui.