ASSE: Après Yann M'Vila, Paul-Georges Ntep va lui aussi tenter de se relancer à Saint-Etienne

Après Robert Beric (retour de prêt) et Yann M’Vila (déjà dans le groupe en Lorraine), Paul-Georges Ntep rejoint Saint-Etienne.

L’ASSE, qui disputera un match crucial ce mercredi (19 heures) à Metz, vient donc d’officialiser son troisième renfort hivernal.

En manque de temps de jeu depuis un an à Wolfsburg, l’ancien attaquant du Stade Rennais va retrouver la Ligue 1 pour un prêt de cinq mois, sans option d’achat.

Même une première partie de saison désastreuse, conclue à la 16e place en Ligue 1 ne semble avoir eu raison de l’attractivité de l’ASSE, qui a déjà changé d’entraîneur deux fois. Cinq jours après la signature pour une saison et demie de Yann M'Vila (27 ans, 22 sélections avec les Bleus entre 2010 et 2012), le club stéphanois vient en effet d’officialiser ce mercredi le prêt pour cinq mois d’un autre (ex) international, Paul-Georges Ntep. Et ce via un nouveau tweet d’annonce plutôt décalé et sympa.

L’attaquant formé à Auxerre et révélé, comme Yann M’Vila, au Stade Rennais (de 2014 à 2016), n’a pas vraiment convaincu depuis son transfert à Wolfsburg il y a un an. Apparu à dix reprises en Bundesliga (2 buts) la saison passée, Paul-Georges Ntep (25 ans) a dû se contenter d’une seule titularisation depuis cet été en championnat (5 apparitions, 1 but).

La priorité concerne désormais le défenseur Neven Subotic ?

Si l’ailier gauche compte deux sélections avec Didier Deschamps en juin 2015, il semble aujourd’hui extrêmement loin d’un retour avec les Bleus. Approché par Nantes et surtout Nice durant ce mercato, Paul-Georges Ntep a finalement opté pour un prêt sans option d’achat à Saint-Etienne, qui viserait également le défenseur central serbe du Borussia Dortmund, Neven Subotic (29 ans).

Si Ntep, M’Vila voire donc Subotic, auxquels il faut ajouter le retour de prêt anticipé de Robert Beric (déjà buteur lors de ses deux premières apparitions), ne sont pas vraiment au top de leur carrière, ils symbolisent tout de même les gros efforts économiques consentis par la direction de l’ASSE pour redresser la barre cet hiver.

« La perspective de travailler avec Jean-Louis Gasset a beaucoup compté »

« Nous avions dit que nous consentirions des efforts significatifs lors du mercato, indique le président du directoire de l’ASSE Roland Romeyer. Nous tenons nos promesses grâce à la solidité financière du club. Nos bases sont solides et nous permettent de mettre tout en œuvre pour redresser notre situation sportive. »

Paul-Georges Ntep a de son côté annoncé dans le communiqué du club « vouloir enchaîner le maximum de matchs, remettre l’ASSE dans la première partie de tableau et vibrer comme les supporters ». Comme l’a reconnu Roland Romeyer, son nouvel entraîneur a joué un rôle majeur dans cette opération : « Comme pour Yann M’Vila, la perspective de travailler avec Jean-Louis Gasset a beaucoup compté ». Tout d’un coup, les Verts ont nettement moins le profil d’un relégué dans quatre mois.