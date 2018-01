EN DIRECT. Mercato : « ça ressemble à la fin » pour Lucas à Paris.. CR7 voudrait retourner à Manchester.. Vivez le marché des transferts avec nous

10h02 : Naby Keïta ne rejoindra pas Liverpool cet hiver

Sur twitter, son club de Leipzig a souhaité faire taire les rumeurs. Celles-ci annonçaient un arrangement de £20M avec le club de Mersey pour une arrivée avancée du milieu de terrain guinéen.

OFFICIAL: Naby #Keïta will remain an #RBLeipzig player until 30th June 2018. We wish to put the speculation about a January move to @LFC to bed. pic.twitter.com/Cilx09m24e