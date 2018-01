Saint-Etienne: Gasset, Paquet, mercato... Comment l'ASSE devrait se remettre à l'endroit en 2018

Félicité par Gabriel Silva (à gauche), Robert Beric a été convaincant en deuxième mi-temps contre Nîmes, dimanche en Coupe de France. / JEFF PACHOUD — AFP

Minés par le départ prématuré d’Oscar Garcia et une angoissante série de défaites, les Stéphanois semblaient filer tout droit en Ligue 2 fin 2017.

Mais entre l’expérience de Jean-Louis Gasset, la nomination comme DG de Frédéric Paquet, le retour de certains cadres et un mercato se voulant ambitieux, les motifs d’espoir sont bel et bien là en 2018.

Au sortir d’une fin d’année 2017 désastreuse, avec 7 défaites et 3 nuls en Ligue 1, l’ASSE (16e) avait le profil type du club mythique en péril, filant tout droit vers la relégation.

Mais mine de rien, un succès (2-0) avec quelques promesses contre Nîmes, combiné à des changements cohérents dans l’organigramme, pousserait presque à un certain optimisme avant un match déjà clé en championnat contre Toulouse dimanche (15 heures).

>> A lire aussi : VIDEO. ASSE-Nîmes: Les Verts se sont «vidé la tête» et ont surtout récupéré un vrai buteur avec Robert Beric

Le Chaudron peut exulter. Grâce à Beric, qui marque pour son retour, et Bamba, les Verts mènent 2-0 contre Nîmes.



Pour suivre @ASSEofficiel - @nimesolympique : https://t.co/SkBZnh9iub pic.twitter.com/UDeF3vJzNG — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2018

L’expérience de Gasset. Passée la fausse bonne idée avec la promotion en interne de Julien Sablé (2 nuls et 4 lourds revers), l’ASSE a su réagir en installant vite Jean-Louis Gasset sur le banc. Ex-adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG, celui-ci s’est aussi distingué l’an passé en évitant la L2 à Montpellier en tant qu’entraîneur principal. « Ça fait longtemps qu’on n’avait pas eu un contenu aussi abouti, appréciait le milieu de terrain Bryan Dabo dimanche. Le coach a beaucoup d’expérience et il sent les situations mieux que nous tous. »

La surprise Paquet. Champion de France en 2011, Frédéric Paquet a eu un rôle prépondérant dans les belles heures du LOSC. Officialisée mardi par l’ASSE, son arrivée en tant que directeur général, avec « des pouvoirs élargis », va là aussi apporter un indéniable vécu du haut niveau. Cette nomination d’un DG à poigne va aussi permettre à Roland Romeyer de prendre du recul.

Frédéric Paquet nommé directeur général de l’ASSE, «la phase de transformation» est en marche à Saint-Etienne https://t.co/lnb0XdVr2i pic.twitter.com/yKyWIn0Qqu — 20 Minutes (@20Minutes) January 9, 2018

Des cadres enfin réunis. Durant la phase aller, les Verts n’avaient pu aligner qu’à trois reprises Rémy Cabella et Romain Hamouma dès le coup d’envoi. Ce duo a immédiatement rendu l’attaque stéphanoise plus percutante dimanche. Le probable retour du capitaine Loïc Perrin (cuisse) face à Toulouse devrait aussi faire le plus grand bien à une défense toujours en quête de sa solidité d’antan. Il ne manquera bientôt plus que Stéphane Ruffier, suspendu lors des trois prochaines rencontres.

Vers un recrutement ambitieux. Buteur et omniprésent contre Nîmes, Robert Beric a montré qu’il pouvait être cet avant-centre efficace qui a tant fait défaut aux Verts en début de saison. Outre le retour de prêt (à Anderlecht) anticipé du Slovène, l’ASSE veut se montrer active durant ce mercato. Les pistes des ex-internationaux tricolores Yann M’Vila (arrivé mercredi soir dans le Forez) et Paul-Georges Ntep, ou encore Neven Subotic (Borussia Dortmund) ne sont pas souvent celles d’un 16e de Ligue 1.