Pogba, Kondogbia, Aurier, Ngpateh… Les sportifs dénoncent l’esclavage des migrants en Libye

Comment peut on rester indifférents devant tant de haine, l’esclavage, la traite humaine est la sous nos yeux chez nous en Afrique en Libye !!!! Partagez sur vos réseaux, manifestez jusqu’à ce que ce cauchemars cesse!! J’invite les autorités libyennes à stopper ces actes d’une barbarie qui laisse sans voix et censés être révolus!!! Honte à ceux qui traitent ainsi leur frères humains!!!!!!! Shame on those who see this and decide to stay silent, no words will be strong enough to describe how I feel about such slavery!!! Migrants are not your slaves, freedom for those who are leaving their countries for a better place to live and end up in these horrific people This is a crime against humanity and as human beings we can’t stay silent and not say or do anything

